Heuartfest: Der ganze Ort hilft mit

Kunstvolle Figuren beim 21. Heuart-Corso in Rußbach: Die Vorbereitungen für das Zwei-Tage-Fest laufen auf Hochtouren.

Im Rußbacher Wirtschaftshof duftet es nach Heu. Oberheu-Bastlerin Anita Höll, Heidi Brugger, Gabi Quehenberger, Maria Reschreiter und Kathi Wintersteller wickeln, kleben und streuen Heublumen auf größere Flächen wie dem Kleid von Pipi Langstrumpf. Eine über zwei Meter große Kuh aus Heu liegt gemütlich in einem Liegestuhl und scheint sich die Sonne genüsslich aufs Euter scheinen zu lassen. Sie ist wird nach den Sponsoren - die "Ferienprofi-Kuh" - genannt. Gewickelt und verziert wurde sie von den örtlichen Kegeldamen.

Geschmiedet, gewickelt und geklebt

Dieses Jahr fertigen die Rußbacherinnen und Rußbacher 16 Figuren an. Mindestens drei weitere steuern die Lammertaler Orte Abtenau, Annaberg-Lungötz und St. Martin bei. Fast alle 800 Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde am Pass Gschütt tragen ehrenamtlich zum Gelingen des Heuartfestes bei. Sonst könnte so ein Zwei-Tages-Festival nicht gestemmt werden können. Zum Beispiel stellen Bauern das Heu zur Verfügung, Andreas Hirscher ist Schmied und schweißt die Gestelle für die Figuren und viele Frauen und Männer wickeln, kleben und basteln.

Weltgrößter Heufiguren-Umzug

Am Sonntag, dem 27. August, werden die Heufiguren des weltgrößten Heufiguren-Corsos, ab 11 Uhr, hauptsächlich auf Pferdegespannen im Rußbacher Ortszentrum präsentiert. Begleitet werden sie von Lammertaler Trachtenmusik-Kapellen und Schnalzergruppen. Außerdem finden ein Kunsthandwerksmarkt, Kinderschminken und Heubasteln statt.



Das Heuartfest beginnt bereits am Samstag, dem 26. August. Ab 9 Uhr spielen heimische Musikgruppen am Russbacher Horn bei den Hütten. Das dritte Volksmusik- und Countryfest findet von 11 bis 18 Uhr auf der Hornhütte und ab 12 Uhr das Kaiserbier- Dirndl-Springen beim Seestüberl im Naturbad statt. Das Heuart-Warmup der Freiwilligen Feuerwehr in Rußbach beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 18:30.

Ideen aus dem Internet

Das Heuart-Festival findet heuer bereits zum 21. Mal statt. Seither ist Anita Höll Obfrau des Heuart-Vereines. Die Heukünstlerin fertigt mit ihrem Team jedes Jahr Figuren an und unterstützt alle, die eine Heufigur herstellen wollen. Nach dem Fest beendet Höll ihre ehrenamtliche Tätigkeit. "Mein Nachfolger hätte Michael Winkler werden sollen. Leider verlässt er den Abtenauer Tourismusverband und steht für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung."

Um die 150 Heufiguren hat Höll in den vergangenen 21 Jahren gestaltet oder mitgestaltet. Die Ideen findet die gelernte Floristin auch im Internet. So wie Pipi Langstrumpf und ihr Pferd "Kleiner Onkel".