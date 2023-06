Hier nehmen Kinder das Leben leichter

Buben und Mädchen spielen Ball und haben Spaß. Im "easykids"-Programm von avos wird den Kilos zu Leibe gerückt und für gute Laune gesorgt.

Blaue und gelbe Bälle wechseln rasant die Spieler. Im Turnsaal der Allgemeinen Sonderschule in Maxglan geht es heiß her. Dominik, Ökkes, Heli, Lena und Dunja geben alles, um das Völkerballspiel zu gewinnen.

Hoch motiviert nehmen die Kinder - alle im Alter von 11 und 12 Jahren - am "easykids"-Programm von avos (Arbeitskreis Vorsorgemedizin) teil. Angelika Renner ist Verhaltensexpertin und leitet das Programm. Sie und ihr Kollege Max Kurz freuen sich über die engagierte Teilnahme der Kinder sowie deren Eltern und Betreuungspersonen.

Jeder dritte junge Mensch ist von Übergewicht betroffen

In Salzburg ist jede bzw. jeder Dritte zwischen vier und 14 Jahren von Übergewicht betroffen, das sind 20.000 Menschen. Weitere 8000 Jugendliche sind adipös, davon wiederum 2000 extrem adipös und zum Teil in stationärer klinischer Behandlung. Das ergab eine aktuelle Erhebung der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde im Salzburger Landeskrankenhaus.

Hier heißt es zu handeln; so ist die Studie Basis des österreichweit größten Präventionsprojektes gegen Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen: "easykids". Gestartet im Herbst 2021 ist die Teilnahme für Betroffene kostenlos, wobei ein Arzt, eine Ärztin den jungen Menschen überweisen müssen. "Dann gibt es ein Kennenlerngespräch mit Kind und Eltern, und im besten Fall kann das erste Modul beginnen", sagt die Gesundheitsreferentin. Die Beiträge werden von der ÖGK übernommen; avos setzt das Programm fachlich um, und Unterstützung kommt vom Land Salzburg.

Mithilfe eines Viererteams - Diätologin, Sportexperte, Ergotherapeutin und Verhaltensexpertin - finden die übergewichtigen Kinder und Jugendlichen einen Weg in ein leichteres und besseres Dasein. "Die Bewegung ist immer am beliebtesten."

Zwei Module für mehr Körperbewusstsein

Seit März 2023 treffen sich Kinder, Eltern und das avos-Team für je zwei Stunden immer am Mittwoch, 17 Uhr. Bis Juli geht das Programm, bevor es Ende September ins Aufbaumodul übergeht. "Man kann sich jederzeit anmelden", sagt sie.

Während im Turnsaal mit Max Kurz gesportelt wird, sitzen die Mütter und Betreuerinnen der fünf Kinder einen Stock höher im gemütlichen Leseraum. Hier geht es heute um die Ernährung. "Eine Lebensstiländerung ist immer wichtig. Durch Sport und richtige Ernährung wird man gesünder, man hat mehr Ausdauer und man bekommt sogar bessere Blutwerte." Ein Thema, das im Elternkreis immer wieder angesprochen wird, ist das "soziale Verkümmern der Kinder in der Coronazeit". Auch darauf ist eine Gewichtszunahme oft zurückzuführen.

Dagegen kämpft Sportwissenschafter Max Kurz aus Hallein an. Er arbeitet in einer Sportevent- und Marketingagentur sowie bei avos (seit Juni 2021) in Teilzeit. "Meine Arbeit macht großen Spaß. Diese Gruppe ist super brav", lobt er seine fünf Aktiven. Normalerweise befinden sich mehrere junge Leute in der Gruppe, ein paar sind am vergangenen Mittwoch krank oder verhindert.

Die Kinder lassen keinen Mittwochstermin gerne ausfallen, sie freuen sich mittlerweile auf ihr Treffen unter Gleichgesinnten.

Hier lernen Erziehungsberechtigte und Kinder

"Ich habe gesünder kochen gelernt und neue Spiele", sagt Lena (11 Jahre alt). Der 12-jährige Ökkes ist begeisterter Eishockey-Spieler, und Heli (11 Jahre) reitet für ihr Leben gern.

Auch die Mütter sind vom Programm angetan, "man kommt immer wieder auf etwas Neues drauf. Ich bin froh, dass wir dabei sein dürfen", sagt Dominiks Mama Maria Kranzinger stellvertretend. So wird auch bei den Erwachsenen angesetzt, um das Leben ihres Nachwuchses ein Stück leichter zu machen.