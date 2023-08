Hochwasser: Großarltal wieder erreichbar - Zugverkehr teils eingestellt

"In den vergangenen 30 Jahren kann ich mich bei Weitem nicht daran erinnern, dass der Wasserstand schon einmal so hoch war", sagte der Gasteiner Bürgermeister Gerhard Steinbauer am Montagvormittag. Der Ortschef behielt recht: Am Nachmittag klassifizierte der Hydrographische Dienst des Landes das Hochwasser im Gasteiner Tal als HQ30 - ein Ereignis, das statistisch gerade einmal alle 30 Jahre auftritt.

Starkregen: Großflächige Überschwemmungen im Gasteinertal erwartet

Für die Feuerwehren im Gasteiner Tal führte dies am Montag zu einem Großeinsatz. "Wir rückten aus, um Keller auszupumpen und den Hochwasserschutz aufzubauen", sagt Matthias Egger, Ortsfeuerwehrkommandant von Dorfgastein. Das Unwetter habe im Tal "eingelagert", sagte der Ortsfeuerwehrchef. Die Prognosen für das Gasteiner- und Großarltal waren am Montag widersprüchlich. Zuletzt hieß es jedoch, dass in der Nacht eine Entspannung der Lage zu erwarten sei. Laut Angaben der Hydrologen des Landes waren die Pegelstände am Abend bereits wieder rückläufig. In Bad Hofgastein evakuierte die Feuerwehr alle Tief- und Parkgaragen in Flussnähe.

Großarltal: Landesstraße war vorübergehend gesperrt

In Bad Gastein wurden am Montag Brücken und Promenaden gesperrt. Die Gasteiner Straße B167 war am Abend nur mehr einspurig befahrbar. Überhaupt kein Durchkommen gab es stattdessen am Montagabend im Großarltal: Die Feuerwehr musste die Zufahrt zum Tal auf Höhe des Ortsteils Brunnweber vorübergehend sperren. "Es wird immer schlimmer. Ein gefahrloses Befahren der überfluteten Fahrbahn ist nicht mehr möglich", hieß es von den Einsatzkräften am Abend. Nach etwa drei Stunden konnte die Sperre jedoch wieder aufgehoben werden. Mittlerweile ist die Straße wieder eingeschränkt befahrbar.