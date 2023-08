Hochwasser in Bad Gastein: Weltberühmter Wasserfall als braune Sturzflut

Bürgermeister von Bad Gastein: "Lage sehr angespannt" Derzeit habe man die Lage vor Ort noch im Griff, sagt der Bürgermeister. Auch wenn Steinbauer einräumt: "In den letzten 30 Jahren kann ich mich bei Weitem nicht daran erinnern, dass der Wasserstand schon einmal so hoch war." Aus dem weltberühmten Wasserfall wurde im Laufe des Tages eine braune Sturzflut. Der Wasserpegel der Gasteiner Ache lag um kurz nach 14 Uhr bei 3,93 Meter. Die Gasteiner Alpenstraße nach Sportgastein ist aus Sicherheitsgründen bereits gesperrt worden. Die Gemeinde Bad Hofgastein fordert Einwohnerinnen und Einwohner auf, umgehend alle Tiefgaragen in der Nähe der Gasteiner Ache zu räumen. Laut Bezirksfeuerwehrkommandant Robert Lottermoser sind derzeit die Freiwilligen Feuerwehren Bad Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein im Einsatz. Vereinzelt seien Häuser evakuiert und Keller ausgepumpt worden. Auch in Großarl und Hüttschlag sei die Situation angespannt. Mittersill: Wasserstand der Salzach über der Alarmstufe Nach schweren Unwettern am Wochenende in Salzburg hält der Dauerregen weiter an. Vor allem Innergebirg führt derzeit ein Tief aus südwestlicher Richtung zu beachtlichen Niederschlagsmengen. Laut dem aktuellen Lagebericht des Hydrographischen Dienstes ist im Oberpinzgau bis hin zum frühen Montagnachmittag mit Niederschlägen von weiteren 50 bis 60 Millimetern zu rechnen. In den kommenden Stunden werden also weiterhin steigenden Pegelständen erwartet. "Die Lage spitzt sich zu", sagte Katastrophenschutzreferent Manfred Höger von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See bereits am Vormittag.

Am Nachmittag waren im gesamten Bundesland 330 Feuerwehrleute bei 86 Einsätzen gefordert. In Mittersill liegt der Pegelstand der Salzach am Montagnachmittag bei 5,38 Metern. Das liegt bereits über der Alarmstufe 1. Die Freiwillige Feuerwehr Mittersill errichtete einen mobilen Hochwasserschutz. Laut Vorhersage werden am Montag in den frühen Abendstunden die höchsten Durchflüsse erwartet. Zu Anspannung führen die Starkniederschläge auch im Mittersiller Ortsteil Rettenbach. Dort bringt der Bach sehr viel Material mit. Ein Experte der Wildbach- und Lawinenverbauung sondiert die Lage vor Ort im Detail. Zudem wird das angelandete Material mit einem Bagger entfernt, um die Sicherheit für die Anwohner aufrecht zu erhalten.

Rauris: Landesstraße aufgrund von Überschwemmungen gesperrt Die Pegelstände stiegen am Montag andernorts rapide an: In Neukirchen am Großvenediger, Bramberg und Hollersbach bauen die Einsatzkräfte der Feuerwehren ebenfalls den Hochwasserschutz auf. Die Feuerwehr Neukirchen bittet zudem alle Einwohnerinnen und Einwohner, von unnötigen Fahrten und Spaziergängen abzusehen und sich in den oberen Stockwerken der Häuser aufzuhalten. Einzelne Gebiete wurden bereits überschwemmt. In Wallnerau im Pongau stieg der Wasserstand am späten Montagnachmittag auf 4,70 Meter und liegt damit weit über der Alarmstufe. In Rauris ist die Landesstraße aktuell wegen Überschwemmungen gesperrt. Das Rückhaltebecken Bucheben ist laut Angaben der Feuerwehr seit Montagmittag voll und läuft nun über.

Wettervorhersage für Salzburg: Dienstag wird der kühlste Tag der Woche Der Regen hält laut der Prognose der GeoSphere Austria zumindest noch bis zum Abend an. "Heute ist der nasseste Tag der Woche", meldet Meteorologe Alexander Ohms. "Ab morgen gibt es dann vor allem noch im Süden des Landes zweitweite Regen." In den restlichen Landesteilen dürfte es am Dienstag aber weitestgehend trocken bleiben - bei Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad. Am Mittwoch wird es in Salzburg wieder freundlicher, es bleibt jedoch kühl. Am Donnerstag klettern die Temperaturen auf 18 bis 22 Grad.