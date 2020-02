Fuchspelze, Waffen und Jagdhörner: Auf der Hohen Jagd zeigen 620 Aussteller noch bis Sonntag ein vielfältiges Angebot rund um das Thema Wald und Wild.

"Nein, das ist keine Hexerei", sagt Sandra Leis lächelnd. Sie ist pharmazeutisch-kaufmännische Mitarbeiterin in der Apotheke in Kuchl und will die Besucher im Salzburger Messezentrum dazu ermutigen, Hausmittel aus dem Wald selbst zuzubereiten. "Wir bereiten hier eine Pechsalbe aus Olivenöl, ...