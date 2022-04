Hostalek Klaviere feiert ein halbes Jahrhundert in Lehen

Freude und Trauer sind im Jubiläumsjahr vereint.

Kurz vor dem 50-jährigen Jubiläum des Lehener Traditionsbetriebs "Hostalek Klaviere" verstarb sein Gründer Karel Z. Hostalek im Alter von 72 Jahren. Er widmete sein Leben dem Klang des Klaviers und war bis vor Kurzem noch selbst aktiv am Verkauf beteiligt. Birgit Grasmann, die seit 24 Jahren im Unternehmen tätig ist, lässt für die Stadt Nachrichten die Firmengeschichte Revue passieren: "1978 zog Herr Hostalek mit seinem Klaviergeschäft aus Platzgründen von der Jägerstraße in Lehen an seinen heutigen Standort in die Franz-Martin-Straße", ...