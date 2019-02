Der Salzburger Florian Günther bringt Hunden in Österreich Benimm bei. Auch im Fernsehen. Die Aufregung ließ nicht lange auf sich warten.

Ein simples "Taschentuchpackerl" sorgt derzeit bei vielen Hundehaltern in Österreich für Verwunderung. Ausgelöst wurde sie durch einen Fernsehbeitrag zum Thema Hundeerziehung im Österreichischen Rundfunk. Dieser brachte dem Salzburger Hundetrainer Florian Günther harsche Kritik ein.

Doch von Anfang an: Florian Günther, besser bekannt als Hundeflo, führt in Salzburg seit zehn Jahren eine Hundeschule. Mit mehr als 20 Mitarbeitern gehört sie zu den größten Österreichs. Ein Mal wöchentlich gibt der Profi im Fernsehen Erziehungstipps für Bello & Co. Etwa, wie man einem Hund abgewöhnt, sich Artgenossen gegenüber aggressiv zu verhalten. Dabei bewarf er den Störenfried mit einer herkömmlichen Packung Taschentücher. Dafür hagelte es Kritik.