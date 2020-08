Ein Hybridauto hat am Mittwochabend in Salzburg-Gneis Feuer gefangen. Das Fahrzeug, das in einer Garage abgestellt war, brannte völlig aus. Warum das Auto Feuer fing, ist noch unklar. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die ganze Nacht Wache halten.

Dieses Video liegt auf YouTube