Im Adlerflug in zehn Welten eintauchen

In den NationalparkWelten machen zehn Themen - vom Almsommer bis zum Wilden Wasser - sowie ein 3D- und das 360˚-Kino Lust auf mehr.

Einen ersten Eindruck erhalten Besucherinnen und Besucher im Nationalparkzentrum in Mittersill. "Bei uns in der freien Natur kann man sehr viel erleben. Dieses haben wir hier in den NationalparkWelten zusammengeführt und präsentationsfähig gemacht", sagt Roland Rauch, Geschäftsführer der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern.

Wie lange hält das Murmeltier Winterschlaf oder wie viele Steinadler kreisen über den Gipfeln des Nationalparks?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten die Besucher der Ausstellung des im Jahr 2007 errichteten Nationalparkzentrums. ...