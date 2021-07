Rotes Kreuz und Land Salzburg richten nun auch in St. Johann im Pongau eine Impfstraße ein, für die keine Voranmeldung nötig ist. 600 Personen können sich dort am Samstag ohne Termin impfen lassen. Bereits am Freitag gibt es den "Stich-Tag" im Kongresshaus in der Stadt Salzburg.

