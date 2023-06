In Dorfgastein trainieren die Herreiter für ihren großen Auftritt

Das Nachwuchstraining der Herreiter Dorfgastein erfolgt ohne Pferde. In Dorfgastein sind die Burschen und Männer unter sich.

Das Schnalzen der Goaßln ist weit über den Dorfplatz hinaus zu hören, als David (8) und Tobias (9) ihre Peitschen im Vierertakt gekonnt durch die Luft ziehen. Der Nachwuchs der Herreiter Dorfgastein trainierte am Mittwoch für das am ersten Augustwochenende bevorstehende große Dorffest in Dorfgastein. Weil einige der 17 Kinder und Jugendlichen nicht nur bei den Herreitern, sondern auch in anderen Vereinen aktiv sind, ist die Organisation der Trainingszeiten für Jugendbeauftragten Erich Schnepfleitner eine Herausforderung - zumal ja auch das ...