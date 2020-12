Ein Christbaum müsste man sein, denn für ihn hätte es heuer nicht besser laufen können: Kein Hagel, keine Dürre, kein Virus hat ihm zugesetzt.

Sie dürfen dicht an dicht beisammenstehen - in Salzburg wachsende Nordmanntannen. Etwa 20 Zentimeter wachsen sie jedes Jahr in die Höhe. Damit sie nach oben hin nicht zu schnell wachsen und damit ausdünnen, bremst Klaus Egger so wie jeder andere Christbaumproduzent auch das Wachstum ein. "Das geschieht mit einer Zange, mit der wir in den Stamm einritzen. Denn die Kunden wollen keinen Baum, der unten buschig und oben leer ist", sagt der Landwirt aus Göming. Etwa 8000 Bäume stehen auf ...