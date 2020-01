In der letzten Rauhnacht vor dem Dreikönigstag lebt in der Tennengauer Gemeinde Golling ein alter Brauch auf. Mit der Abenddämmerung beginnt das mystische Spiel.

Grimmig ist der Winter in Person von Gerhard Rettenbacher anzusehen. In einen wuchtigen Lammfellmantel und einen Wollschal gehüllt und die zottelige Kappe tief in die Stirn gezogen wartet der Tennengauer am Hof des Bognerbauern in Golling auf den Einbruch der ...