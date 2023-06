Integrationsfußball in Salzburg: Mit Arriba, Allez und Yallah zum WM-Titel

Unter dem Motto "Sport spricht alle Sprachen" erfolgte der Anpfiff zur Integrations-Fußball-WM. Mit am Start war auch ein Politikerteam.

"Allez les Bleus", brüllt der Tormann der französischen Mannschaft jubelnd beim 1:0 gegen Spanien. Französisch ist nur eine der vielen Sprachen, die man bei der Integrationsfußball-WM des gemeinnützigen Vereins Sport spricht alle Sprachen am PSV-Platz Alpenstraße hört. "Arriba, Perú!", ertönt es vom zweiten Spielfeld. Ehrgeiz und Teamgeist liegen in der Luft, alle Spieler jagen der Lederkugel mit viel Leidenschaft hinterher. Einige Fans feuern ihre Mannschaft lautstark vom Spielfeldrand aus an.

"Wir spielen im Länderformat wie bei einer Weltmeisterschaft ...