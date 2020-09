Video: Jahrelange Steuerhinterziehung in Salzburger Szenelokal: 13 Angeklagte vor Gericht

Laut Anklage wurden jahrelang systematisch Teile der Umsätze verheimlicht, Mitarbeiter erhielten Teile ihres Gehalts schwarz: Drei ehemalige Chefs, der mutmaßliche "Chef-Buchhalter" sowie neun Mitarbeiter (Kellner/-innen, Putzfrau) eines bekannten Salzburger Szene-Wirtshauses standen am Montag in Salzburg vor Gericht. Es geht um inkriminierte Abgabenhinterziehungen in Höhe von insgesamt rund 1,5 Millionen Euro.

