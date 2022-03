Günter Langegger arbeitet als Ausgleich zu seiner Arbeit privat mit seinen Händen. Er firmiert unter der Marke Kunsthandwerk Dorfgastein und erschafft neue Kunst aus alten, heimischen Hölzern.

Es duftet so intensiv nach Holz, dass man sich im Wald stehen wähnt. Dabei gewährt einem Günter Langegger Einblick in seinen Schauraum. Der Dorfgasteiner hat ihn in seinem Privathaus eingerichtet. Das Auge erblickt eine Vielzahl an Exponaten: gedrechselte Schüsseln und Herzen aus Holz, Schnapsständer, Tische, Lampenständer, Uhren, ein Kruzifix. "Mit den Schüsseln hat alles angefangen", sinniert Langegger. Der Sohn eines Zimmerers sagt, er habe schon von seinem Vater die Liebe zur Verarbeitung von Holz mitbekommen.

Es begann mit ...