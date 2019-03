Der traditionelle Heringsschmaus läutet die Fastenzeit ein. Die SN waren bei den Vorbereitungen im Braurestaurant Imlauer dabei.

Mit geübten Handgriffen zieht Senay Özdemir dem sechs Kilo schweren und am Vortag bei 85 Grad pochierten Lachs die Haut ab. Dann geht es ans Verzieren. In Scheiben geschnittene Fischpastete, russische Eier, Creme, die in Rosetten aufgespritzt wird, oranger Forellenkaviar ...