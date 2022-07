Jetzt kommt Lilli

Rudi Rehbocks Ziehmama Christina Wolf hat ein neues Findelkind adoptiert: Lilli heißt die Kleine.

Am 2. Juni wurde das Kitz von einer Passantin am Rande der Nissenstraße gefunden. "Es dürfte von Menschen berührt worden sein, deshalb hat es die Mutter nicht mehr angenommen", vermutet Christina. Wildtiere sollten immer nur mit Gras angegriffen werden - im Zweifelsfall als Finder am besten bei der revierzuständigen Jägerschaft nachfragen. Da Christinas Vater Jagdleiter ist und von dem Kitz wusste, landete das Kleine schließlich wieder bei ihr. "Es ist schon mein zweites nach Rudi", erzählt die Leopoldskronerin, die dem ...