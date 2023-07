Nach der Pandemie-Zwangspause baut das Rote Kreuz in Bürmoos wieder ein Zeltdorf auf.

Während die Regenwolken am Himmel aufziehen, arbeiten die Helfer des Roten Kreuz am Freitagmorgen fleißig. Es müssen Zelte aufgestellt, Stationen aufgebaut und die Versorgung vorbereitet werden. Bis Sonntag findet das Landesjugendlager des Roten Kreuz in Bürmoos statt. Etwa 200 Kinder ...