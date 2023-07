Jugendliche beim Bundesheer: "Gefecht ist nie lustig, Krieg sowieso nicht"

Der Tag der Schule in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim vor mehr als 900 Jugendlichen: Es fielen etliche Schüsse - und mahnende Worte.

Auf Einladung des Bundesheers haben Salzburger Jugendliche am Mittwoch Neuland betreten. Zum einen, weil viele von ihnen noch nie in der Schwarzenbergkaserne gewesen sind, zum anderen, weil sie noch nie solche Ausdrücke gehört haben: "subversive Feindteile", die rund um eine "Bedeckung" lauern. Das "Zulu" genannte Gebäude, in denen sie sich verschanzten, musste "bewirkt" werden. Zuletzt siegten aber eh die Guten, die Feinde wurden "geschlossen".

Major Anton Arrer und seine Leute vom Jägerbataillon boten den Jugendlichen und ihren Lehrkräften eine Gefechtsvorführung, "zu der ich Ihnen nicht viel Spaß wünsche. Denn Gefecht ist nie lustig und der Krieg sowieso nicht."

Dann fielen jede Menge Schüsse. Mit der mobilen Häuserkampfanlage und Knallmunition wurde ein Gefecht simuliert, samt Beschuss, Explosion und Drohnenabwehr. Die Geräuschkulisse war sehr real, der eine oder andere Zuseher zuckte bei der großen Explosion zusammen - trotz vorher verteilten Gehörschutzes. Siegreich konnten sich die Soldaten dann durch die Häuser kämpfen, die Verletzten wurden auf realitätsgetreuen Liegen aus der Szene getragen.

Major Arrer erklärt: "In der Realität würden solche Situationen auf einem viel größeren Areal stattfinden und viel schneller vonstattengehen." Zwei Tage lang dauerten die Vorbereitungen für diesen Event, mit Aufbau und Einübung der Leistungsschau. Und die Mühen scheinen sich gelohnt zu haben.

Schülerinnen und Schüler vom Borromäum zeigten sich von der Vorstellung begeistert. Alma und Alexandra fanden die Vorstellung "ganz gut", trotz des Schrecks bei der Explosion.

Im Gegensatz zu Konstantin und Tobias können die beiden sich aber eher keine Karriere beim Heer vorstellen. Der Tag biete aber eine interessante Abwechslung zur Schule, vor allem so knapp vor den Ferien, sagte Alexandra.

David aus der Landesberufsschule Wals fand die Vorstellung auch sehr spannend. "Ich fand es super, wie sie da geschossen haben". Die Begriffe, die bei der Vorstellung verwendet worden seien, kenne er aus seinen Videospielen zu Hause. Ähnlichkeiten sieht er dazu aber nicht so viele: "Im echten Leben ist das brutaler." Trotzdem könnte er sich ein Jahr beim Bundesheer gut vorstellen. Einrücken wird er in Österreich aber nicht, David hat nämlich die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Vorführung war Teil des Tages der Schule. Das Bundesheer stellte einen Teil seines Leistungsspektrums vor. Auf verschiedenen Stationen konnten sich die 12- bis 18-Jährigen Ausrüstung und Geräte näher anschauen. Die Auswahl war groß - von der Militärmusik über die Infanterie bis zur Sanitätskompanie waren viele Einheiten vertreten.

Dabei hieß es nicht nur anschauen, sondern auch angreifen - besonders beliebt bei den Schülerinnen und Schülern waren die Schießsimulationen. Verzichten musste die Jugendlichen auf die Militärhunde. Die Vierbeiner der Militärpolizei hatten sich bei einem Übungseinsatz mit einer Krankheit angesteckt und befanden sich in Quarantäne.

"Das Programm soll dem Publikum näherbringen, wie die Realität von Soldaten aussehen kann und welche Facetten dieser Beruf hat", sagte Major Arrer. "Es ist wichtig zu zeigen, dass der Soldatenberuf anstrengend ist und Gefahren mit sich bringt, aber er vielleicht doch für den einen oder anderen etwas sein könnte."

Vor allem auch durch die Bandbreite der ausgestellten Soldatenberufe könnte das Interesse von so manchen Besuchern geweckt werden. Trotzdem warnte der aus Adnet stammende Major: "Lustig ist das Ganze auf keinen Fall, das muss man immer wissen, wenn man sich für den Soldatenberuf entscheidet."