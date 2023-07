Junge bringen mit Ortsbelebungsverein frischen Wind für Dorfgastein

Herbstfest wurde neu gegründet

Die Pandemie ist ausgestanden und so bringen sie sich jetzt erneut in die dörflichen Feste ein - beim Dorffest am 1. August-Wochenende ist es wieder so weit. Außerdem haben sie in der Zwischenzeit mit dem Herbstfest eine zweite Veranstaltung aus der Taufe gehoben. "Wir achten bei unseren Ständen immer auf humane Preise und können den Besuchern - weil wir viele Handwerker unter uns haben, auch einiges bieten", schildert Gstrein.

"Astei" aus Großarl kam zum Schauschnitzen

Der befreundete Schnitzer "Astei" aus dem Großarltal sei einmal einen ganzen Tag lang zum Schauschnitzen gekommen. Ein anderes Mal habe die "Weißbier-Musi" den Rapper Eminem auf Volksmusik-Instrumenten neu interpretiert. "Hauptsache nicht 08/15", sagt Gstrein, der beruflich als Servicemann beim Österreichischen Skiverband ÖSV arbeitet.

Die Erlöse aus den Festen behalten die jungen "Ortsbeleber" nicht für sich. Sie fließen an bedürftige Mitbürger. Zuletzt hat eine Familie mit einem behinderten Sohn dank des Vereins ein dringend benötigtes Therapiegerät anschaffen können. Für nächstes Jahr wird das Projekt Almkindergarten unterstützt. Dabei verbringen die Dorfgasteiner Kindergartenkinder mehrere Wochen lang auf einer Alm.