Kaffeetrinken mit der Polizei Bischofshofen: "Da fühle ich mich ganz sicher"

Bei der Aktion "Coffee with Cops" tauschen sich Polizei und Einheimische über Probleme und Sicherheit aus - bei einer Tasse Kaffee.

"Bei uns im Gebirge heißt es: Wenn die Leute miteinander reden, dann kommt etwas dabei heraus", sagt Ernst Höllwart vom Bezirkspolizeikommando St. Johann im Pongau. Und genau das sei das Ziel von "Coffee with Cops." Die Aktion hat die Bürgerbeteiligungs-Initiative Gemeinsam.Sicher ins Leben gerufen. Abgeschaut habe man sich das von den Amerikanern.

Auf einen Kaffee mit der Polizei

Am Dienstagnachmittag zwischen 15 und 18 Uhr konnten Bürgerinnen und Bürger mit der Polizei am Bahnhof in Bischofshofen einen Kaffee trinken. Die Tenneckerin Silvia wollte sich das einmal ansehen. Die Aktion wäre eine Gelegenheit, die Distanz zur Polizei zu verringern und auf Augenhöhe zu reden. "Ich bin noch so aufgewachsen und habe gelernt, Respekt vor der Polizei zu haben," sagt sie.

Bei dem Kaffeenachmittag mit der Polizei auch Station gemacht hat Brigitte. "Der Herr von der Cobra hat Interessantes erzählt," sagt die Pensionistin. Hier könne man zudem Fragen stellen und müsse nicht direkt zur Polizei gehen. Eine Besucherin habe etwa gefragt, ob ihre Fenster einbruchssicher wären und bekomme jetzt einen Termin.

Sicherheit am Bahnhof in Bischofshofen

Thema ist auch die Sicherheit am Bischofshofner Bahnhof. Der sei mittlerweile sicherer geworden, sagt die Sicherheitskoordinatorin der ÖBB, Elisabeth Huber. Viele Jugendliche hielten sich am Bahnhof auf, immer wieder gab es Vandalismus-Aktionen. Das habe die ÖBB gemeinsam mit der Polizei in den Griff bekommen. "Je besser wir vernetzt sind, desto sicherer ist unser Bahnhof", sagt Huber.

Der Dienststellenleiter der Polizei in Bischofshofen, Harald Lutz, sagt: "Wir patrouillieren regelmäßig, speziell in der Nacht, wir zeigen Präsenz und das wirkt."

Die ÖBB schult außerdem 60 Polizisten in Salzburg, wie sie sich sicher im Gleisbereich verhalten. "Muss ein Polizist im Gleisbereich einschreiten und jemanden retten, sollte ihm selbst nichts passieren", sagt Elisabeth Huber.