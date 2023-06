Köstendorfer Volksschüler lernten "Einkaufen mit Köpfchen"

Worauf man beim Lebensmitteleinkauf achten sollte, haben Köstendorfer Volksschulkinder bei einem Workshop der Seminarbäuerinnen gelernt.

Es ist ein buntes Durcheinander, das Resy Strasser in ihren mitgebrachten Einkaufskörben hat. Aber nicht lange. Bald haben die Mädchen und Buben der 4A der Volksschule Köstendorf sämtliche Lebensmittel in "regional" und "nicht regional" eingeteilt. Einen Tisch weiter wird daran getüftelt, den fiktiven Kühlschrank richtig einzuräumen. "Eier, Säfte und Milch gehören in die Tür", weiß Andi. Er hat so wie seine Klassenkameraden auch schon den Milchlehrpfad-Workshop der Seminarbäuerinnen absolviert.