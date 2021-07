Die fremde Art breitet sich in den Lieferinger Salzachseen aus. Forscher der Universität Salzburg untersuchen die Marmorkrebse jetzt. Dabei wollen sie auch der Frage näher kommen, wie man der Krebse Herr wird.

Noch ist nicht ganz klar, warum sich die Marmorkrebse ausgerechnet im Karlsbader Weiher neben dem Lieferinger Badesee so schnell ausgebreitet haben. Kristina Aigner hat aber schon einige Vermutungen. "Die Krebse lieben verwinkelte, steinige Stellen", sagt die Masterstudentin der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Aigner studiert Ökologie und Evolution. Für ihre Abschlussarbeit untersucht sie die Marmorkrebse in dem Weiher. "Wir wollen herausfinden, warum sie dieses Gewässer bevorzugen." Neben den vielen Verstecken ist es auch das üppige Nahrungsangebot in dem Weiher, das die Krebse so ...