Kuchler Jubiläumswochenende mit Schweiß und Gänsehaut

Musik lag wortwörtlich in der Luft bei der 150-Jahre-Jubiläumsfeier der Musikkapelle Kuchl am vergangenen Wochenende - von LaBrassBanda am Freitagabend bis zum großen Gesamtspiel aller Tennengauer Kapellen am Sonntag.

So energiegeladen war noch selten eine Kapelle in ihr Jubiläumswochenende gestartet: Am Freitagabend, Punkt 21 Uhr, stürmte die bayrische Blasmusiktruppe LaBrassBanda die Bühne im Festzelt am Sportplatz und heizte dem Publikum mit ihrem schweißtreibendem "Hochdruck-Blasmusik-Techno-Rock'n'Roll" ein. "Dass ihr alle so wahnsinnig musikalisch seid im Salzburger Land, dass die Musikkapelle hier über 100 Mitglieder hat, bitte erhaltet euch das", lobte Sänger Stefan Dettl Publikum und Veranstalter. Auch der Kuchler Kapellmeister Christian Hörbiger fand im Gegenzug nur lobende Worte: "Wirklich megacool, super Stimmung, sie spielen fantastisch, machen richtig Druck im Zelt, die Leute sind begeistert."

Am Samstagabend ging dann das eigentliche Jubiläumsfest über die Bühne, mit sämtlichen Kuchler Vereinen sowie 17 Gastkapellen. Dabei stellte der Tennengauer Blasmusikverband auch das neue Buch "Gesamtspielwerk festlich-sakrale Blasorchesterklänge" vor, konzipiert vom Kapellmeister der Halleiner Bürgerkorpskapelle, Hermann Seiwald: Insgesamt sieben Komponisten haben dafür 27 Stücke für kirchliche und weltliche Festakte geschrieben. Die Uraufführung fand beim letzten Höhepunkt des Jubiläumswochenendes statt: Beim Bezirksmusikfest am Sonntag umrahmten alle 15 Kapellen des Tennengaus, dirigiert vom Kuchler Kapellmeister, mit Stücken aus dem Buch den Gottesdienst. "„Da bekommt man Gänsehaut, ich habe gerade ein bisschen Woodstock-Feeling, wenn ich euch da alle sehe"" Armin Keuschnigg Obman Bezirksblasmusikverband "Da bekommt man Gänsehaut, ich habe gerade ein bisschen Woodstock-Feeling, wenn ich euch da alle sehe", meinte Blasmusikverbandsbezirksobmann Keuschnigg in seiner Ansprache und freute sich im TN-Gespräch über die geglückte Premiere des Werks: "Wir sind riesig stolz, dass es funktioniert hat, und wir hoffen, dass Musikkapellen im ganzen Land das in Zukunft daheim bei ihren Festen verwenden." Die Feierlichkeiten in Kuchl waren aber nur ein Teil des Jubiläumsjahres gewesen: schon im Frühjahr hatte die Kapelle eine neue CD präsentier und den Österreichischen Zapfenstreich aufgeführt, abschließend wird beim Kirchenkonzert am 8. Dezember ein Werk uraufgeführt, das der Salzburger Komponist der Kapelle und drei Solisten auf den Leib geschneidert hat.

