Kulturangebote während der Festspielzeit: Was können sich Einheimische in Salzburg erwarten?

"In gleich großen Städten findet weniger statt."

Kulturexperte: Kartenverteilung könne man überdenken

Geht es nach Alfred Winter, so sieht auch er in den Festspielen eine Zugänglichkeit für Einheimische. Abzielen würden sie vielmehr auf ein internationales Publikum, so der pensionierte Kulturexperte: "Es gibt dennoch oft Freikarten oder Eintritte für einen vergünstigten Preis. Bei der Kartenverteilung wiederum gibt es Kritik. Die könnte man vielleicht überdenken."

Stadt, Land und Festspiele wurden offener

Winter war 34 Jahre lang als Landesbeauftragter für kulturelle Sonderprojekte tätig. Er ist außerdem Gründer der Szene Salzburg und für seinen pionierhaften Einsatz in der Salzburger Kulturszene bekannt. "In den vergangenen 50 Jahren ist unglaublich viel passiert. Stadt und Land, aber auch die Festspiele sind sehr viel offener geworden", blickt er zurück. Als Verfechter alternativer und junger Kulturangebote sieht er in den Festspielen ein wichtiges Ereignis: "Sie haben für das kulturelle Bewusstsein der Menschen eine Funktion. Festspielkritik ist oft modern. Wenn man genauer hinschaut, ist sie nicht immer berechtigt."