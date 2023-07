Eintauchen in die Welt der Meerjungfrauen

In Bergheim werden über den Sommer Kurse für Meerjungfrauen-Nachwuchs angeboten. Das Schwimmen mit Flosse ist schwerer, als so mancher denkt.

Wasserfestes Make-up, bunte glitzernde Flossen und ihre eigenen Meerjungfrauen-Namen: Fünf Mädchen zwischen sieben und zwölf Jahren durften sich am Sonntag im Freibad Bergxi für eineinhalb Stunden in eine Meerjungfrau verwandeln. Die Stunde wird begonnen mit einer Einführung in die Benimmregeln der Meerjungfrauen. Nicht nur vor hohen Wellen und Tieren muss man achtgeben, hervorgehoben wird auch der Schutz der Umwelt. Mit Atemübungen für das Tauchen geht es weiter, bis die Mädchen dann endlich die Flossen anziehen dürfen. Die spezielle Kleidung besteht aus einem engen Stoffrock, der die Beine umschließt, und einer festen Flosse, in die man mit den Füßen steigt. Einmal in der Uniform, kann man sich nur noch im Wasser richtig bewegen. Und mit der sogenannten Monoflosse ist das Schwimmen gar nicht so einfach. "Die Mädchen müssen schon geübte Schwimmer sein, sonst geht das Ganze erst gar nicht", sagt Brigitte Pölzl-Marko von der Schwimmschule Salzburg Bambini.