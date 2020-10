Derzeit gebe es keine Überlegungen, weitere Gemeinden in Salzburg unter Quarantäne zu stellen. Der Landeshauptmann appellierte an die Bürger, Kontakte zu reduzieren. "Wir können noch so viele Maßnahmen verfügen. Wenn die Leute sie nicht einhalten, dann wird es immer schwieriger."

