Premiere der Garten-Konzerte, bei denen die Zuschauer auch durch ihr Zimmerfenster zuschauen und -hören können, war am Dienstag im Seniorenheim Hellbrunn. Weitere Konzerte werden folgen - auch in Seniorenheimen außerhalb der Landeshauptstadt, verspricht Intendant Carl Philip von Maldeghem.

Eine "Tournee" durch Seniorenheime haben Ensemblemitglieder des Salzburger Landestheaters gestartet. Premiere für die coronakrisentaugliche Form der Darstellung war am Dienstag der Garten des Seniorenheims Hellbrunn. Die Musicaldarstellerinnen Sophie Mefan und Patrizia Unger gaben zusammen mit Wolfgang Götz am E-Piano Hits wie "I Wanna Be Loved By You" und "Ich will keine Schokolade" zum Besten. Die begeisterten Zuseher verfolgten das Geschehen vom Garten aus - oder von ihren Fenstern. Am Donnerstag folgt ein Konzert im Seniorenheim Nonntal.

Quelle: SN