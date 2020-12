Video: Liefering: Brand in Wohnhaus, zwei Bewohner mussten ins Krankenhaus

Zu einem Wohnungsbrand mussten am Montag um 7.45 Uhr die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg sowie Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Itzling und Liefering anrücken. In der Forellenwegsiedlung in Liefering stand eine Wohnung in Vollbrand. Zwei Bewohner, darunter ein Kind, wurden ins Krankenhaus gebracht, ein Hund musste in der Tierklinik in Anif versorgt werden.

Dieses Video liegt auf YouTube