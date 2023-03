Bundesheer landete erstmals mit Hubschrauber "Leonardo" in Salzburg

Premiere in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim: Dort hat am Dienstagnachmittag erstmals ein Heereshubschrauber des Typs Leonardo AW169B auf Salzburger Boden aufgesetzt.

BILD: SN/BUNDESHEER/WOLFGANG RIEDLSPERGER Landung in der Schwarzenbergkaserne.

Brigadier Wolfgang Luttenberger, der Kommandant der Luftunterstützung sagte: "Die Ausbildung unserer Piloten ist voll im Gang und bereits der zweite Hubschrauber des Typs Variante AW169B (Schulungshubschrauber) wurde ausgeliefert, die Auslieferung des dritten Hubschraubers steht unmittelbar bevor." Insgesamt werden in den kommenden fünf Jahren 24 taktische Hubschrauber mit Bewaffnung und Schulungshubschrauber sowie ein umfassendes Unterstützungs- und Schulungspaket an Österreich geliefert.

Bei Wind und Wetter Die neuen Hubschrauber sind als Nachfolge für die leichten Verbindungs- und Transporthubschrauber "Alouette" III vorgesehen, die 2023 ausgeschieden werden sowie als Ersatz für den leichten bewaffneten Verbindungshubschrauber OH-58 "Kiowa". Der Leonardo AW169M ist ein Hubschrauber der Fünf-Tonnen-Klasse, der von zwei Triebwerken mit je 826 kW Dauerleistung angetrieben wird. Damit erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h und kann mehr als 800 Kilometer weit fliegen. Die maximale Flugdauer beträgt bis zu 4,3 Stunden. BILD: SN/BUNDESHEER/WOLFGANG RIEDLSPERGER Anflug auf die Schwarzenbergkaserne (im Hintergrund ein Teil des Untersbergmassivs). Auch Löscheinsätze sind vorgesehen Er kann unter anderem für Personen- und Materialtransporte sowie für Löscharbeiten eingesetzt werden. Der Hubschrauber kann zwei- bis dreimal so viel Wasser transportieren wie eine "Alouette" III. Die zeitgemäße Avionik ermöglicht die Erfüllung aller Einsatzaufgaben auch bei Nacht bzw. schlechten Witterungsbedingungen. Seine Einsatzmöglichkeiten reichen vom Schutz aus der Luft in der bewaffneten Version, bis zum Truppentransport, der Katastrophenhilfe sowie der Brandbekämpfung, Bergrettung und medizinischen Evakuierungsflügen. Die Nutzlast des Hubschraubers beträgt bis zu zwei Tonnen und es können bis zu zehn Personen transportiert werden. 24 Maschinen werden als Schul- bzw. Einsatzhubschrauber in Langenlebarn und zwölf Einsatzhubschrauber in Aigen im Ennstal stationiert.