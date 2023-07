Lungau: Schüler zeigten große Empathie

Compassion heißt ein Sozialprojekt von Schülern der 4. Klassen am Multiaugustinum in St. Margarethen. Das Projekt "Jung hilft Alt" haben die LN inklusive Video unter die Lupe genommen.

Samuel Kosakiewic aus Mariapfarr ist Multi-Schüler. Technisch affin, weiß er über Smartphone & Co. natürlich bestens Bescheid. Maria Langer ist 90 Jahre alt und Bewohnerin im betreuten Wohnen in Mariapfarr. Ihre große Leidenschaft, das Schreiben und Fotografieren, begleitet sie nach wie vor. Nur allzu gern würde sie Familie und Freunden, die weit verstreut leben, Fotos schicken und auch welche empfangen können.

Die Schnittstelle zwischen den beiden bildet Carmen Steinschnack von der Diakonie Salzburg. In Kooperation mit dem Salzburger Bildungswerk ist es in diesem Schuljahr endlich gelungen, das Projekt "Jung hilft Alt" auch im Lungau zu installieren. Als Partnerschule konnte das Multiaugustinum gewonnen werden. "Schüler der Medienklasse unterstützen ältere Menschen, damit sie mit den medialen Techniken leichter umgehen können und somit mehr Teilhabe an der Gesellschaft haben können. Die Schüler haben nicht damit gerechnet, dass sie so niederschwellig beginnen müssen. Auch die Terminfindung war schwierig. Dennoch haben sie die Herausforderung angenommen und sehr wertvolle Erfahrungen gemacht. Für das kommende Schuljahr sind wir noch auf Seniorensuche - parallel dazu auch gerne Senioren, die digital fit sind und andere Senioren unterstützen möchten", sagt Carmen Steinschnack. Kontakt: 0664/82 73 421.

"Man kann nie aufhören zu lernen."

Zehn Schüler - fünf Mädchen und fünf Burschen - feilten schließlich an der Medienkompetenz von Seniorinnen und Senioren im Lungau. Ganz zu Beginn wurden die Projektteilnehmer von der Raiffeisenbank Lungau und der Präventionsstelle der Polizei für die Risiken im Online-Banking sowie für sonstige Gefahren wie den "Neffentrick" sensibilisiert.

Teilnehmerin Maria Langer: "Man kann nie aufhören zu lernen. Ich war von der Idee sehr begeistert. Mit Samuel hatte ich großes Glück. Ich war so gut aufgehoben. Er hat so viel Geduld bewiesen. Ich war angenehm überrascht. Als Fleißaufgabe hat er mir auf einem großen Zettel die wichtigsten Dinge aufgeschrieben. Ich habe mich schon für die nächste Saison angemeldet. Ich fotografiere sehr gerne. Wenn ich meiner Familie Fotos digital schicken kann, ist das spitze. Dann spare ich mir den Ausdruck und den Postversand", sagt die 90-Jährige.

Sofern es der Stundenplan und die Freizeit von Samuel Kosakiewic erlaubten, vereinbarten sie einen Termin: "Frau Langer nutzt WhatsApp mittlerweile zum Verschicken von Fotos. Auch die Weckerfunktion - sie macht immer einen Mittagsschlaf - habe ich ihr erklärt. Das Projekt ist für alle Beteiligten ein Gewinn. Auch ich konnte Dinge dazulernen, vor allem auch im Umgang mit älteren Menschen."

Pädagogin Ulrike Fingerlos: "Hemmschwelle und Unsicherheit waren nach dem ersten Treffen schnell überwunden. Gedanken wie: ,Werden wir wohl verstanden?' und ,Wie wird es uns dabei gehen?' waren, rückwirkend betrachtet, überflüssig."

Am vorletzten Schultag wurden schließlich im Beisein einiger Senior/-innen die Zertifikate feierlich überreicht. Direktor Klaus Mittendorfer: "Sich helfen, macht uns erst zu Menschen. Darum ist uns dieses Projekt so wichtig."