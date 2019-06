Am Donnerstagvormittag hat die Polizei nun eine vage Beschreibung von jenem Mann veröffentlicht, der Dienstagnacht einen 46-jährigen Bosnier vor einem Lokal in der Ignaz Harrer Straße erschossen hat. Das Benehmen alkoholisierter Gäste soll den Mann provoziert haben, heißt es von der Polizei. Besonders tragisch: Der Sohn des Todesopfers, der 24-jährige Verletzte, ist erst vor wenigen Tagen Vater geworden. Die Geburt des Kindes wurde am Dienstagabend in dem Lokal gefeiert.

"Du warst ein guter Mann und ich werde mich mein ganzes Leben lang an dich erinnern." Das schrieb jener 24-jährige Bosnier, der am Dienstagabend vor einem Lokal in Lehen von einer Patrone getroffen worden war, in seiner Muttersprache unter ein ...