Am Donnerstagvormittag hat die Polizei nun eine vage Beschreibung von jenem Mann veröffentlicht, der Dienstagnacht einen 46-jährigen Bosnier vor einem Lokal in der Ignaz Harrer Straße erschossen hat. Besonders tragisch: Der Sohn des Todesopfers, der 24-jährige Verletzte, ist erst vor wenigen Tagen Vater geworden. Die Geburt des Kindes wurde am Dienstagabend in dem Lokal gefeiert.

Nach den tödlichen Schüssen vor einem Lokal im Salzburger Stadtteil Lehen am Dienstagabend hat die Polizei nun eine Beschreibung des flüchtigen Täters veröffentlicht. Bei der Bluttat hat ein noch unbekannter Mann einen 46-Jährigen erschossen und dessen 24-jährigen Sohn schwer verletzt. ...