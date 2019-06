Am Donnerstagvormittag hat die Polizei nun eine vage Beschreibung von jenem Mann veröffentlicht, der Dienstagnacht einen 46-jährigen Bosnier vor einem Lokal in der Ignaz Harrer Straße erschossen hat. Besonders tragisch: Der Sohn des Todesopfers, der 24-jährige Verletzte, ist erst vor wenigen Tagen Vater geworden. Die Geburt des Kindes wurde am Dienstagabend in dem Lokal gefeiert.

