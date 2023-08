Mauterndorf: Überm Nebelmeer geht die Post ab

Bei der Speiereckhütte am Erlebnisberg Großeck-Speiereck in Mauterndorf gibt es jetzt einen Funtrack für BMX und Mountainbike. Die Feuertaufe erlebt das neue Angebot beim "Zügellosen" am 2. 9.

Während es bei anderen Sportbewerben knallhart um Bestzeiten geht, Rivalität im Zentrum ist, steht bei den Zügellosen-Rennen Sommer wie Winter absolut der Spaß im Vordergrund. Und dennoch kommen neben den talentierten und mutigen Teilnehmern auch die Zuschauer ordentlich auf ihre Kosten. Heuer neu: Ein BMX-Contest beim neu erbauten Funtrack unmittelbar vor der Speiereckhütte. Am Samstag heißt es also wieder "Zügellos". Los geht es um 10 Uhr. Das Happening gipfelt schließlich mit einer Disco-Night mit einem Auftritt von Tok Tok + Soffy O: "An diesem Tag gibt es bis 21 Uhr Liftbetrieb", informiert Hüttenwirt Leonhard Minutillo im LN-Gespräch. Und damit die LN-Leserinnen und LN-Leser einen kleinen Vorgeschmack auf den neuen Funtrack bei der Speiereckhütte erhalten, gibt es via QR-Code ein Video vom LN-Lokalaugenschein am Großeck.

