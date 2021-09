Video: Mit dem Körper Flagge zeigen: Salzburg will Bewegte Stadt werden - Bürgertalk auf 6. Oktober verschoben

Bürgerinnen und Bürger können ihre Ideen für Sport, Bewegung und Freiflächen in ihrem Viertel einbringen: Der Termin wurde aufgrund der Schlechtwetterprognose auf Mittwoch, 6. Oktober, verschoben. Ab 17 Uhr am Glanspitz. Wir haben vorab einen kleinen Teil des kostenlosen Angebots der Stadt Salzburg unter die Lupe genommen: die Calisthenics -Anlagen in den Parks.

Dieses Video liegt auf YouTube