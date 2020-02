Video: Mordfall Krenn: Haftstrafen für Tätertrio sind jetzt rechtskräftig

Im Salzburger Mordfall Roland Krenn hat ein Berufungssenat des Oberlandesgerichts Linz am Montag in Salzburg die Strafberufungen der drei Angeklagten wie auch jene des Staatsanwalts abgewiesen. Damit sind die im zweiten Rechtsgang verhängten Strafhöhen gegen die Angeklagten sowie auch die die Einweisung des erstangeklagten Musikers in eine Anstalt für zurechnungsfähige, aber geistig höhergradig abnorme Rechtsbrecher rechtskräftig.

