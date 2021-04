Nach einem Banküberfall am 16. April in St. Pantaleon (Bezirk Braunau) hat die Polizei am Mittwoch in der Stadt Salzburg einen Verdächtigen gefasst. Auf die Spur des 39-jährigen Bosniers kamen die Ermittler durch Zeugen, die ihn und sein Fluchtfahrzeug nach der Tat gesehen hatten.

