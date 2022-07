Nach Großbrand an der HAK in Salzburg-Lehen - Abbruch oder Sanierung?

Mehr als 16 Stunden nach der Erstalarmierung konnten Kräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle Handelsakademie Salzburg-Lehen "Brand aus" melden. Die Löscharbeiten waren fordernd und intensiv. Das Gebäude ist entweder ein millionenteurer Sanierungsfall oder ein Fall für die Abrissbirne.

Am Montag um 11.57 Uhr erfolgte die Alarmierung, um 12.30 Uhr gab es Großalarm und am Dienstag um 4.03 Uhr kam das erlösende "Brand aus". Mehr als 16 Stunden waren alle verfügbaren Kräfte der Salzburger Berufsfeuerwehr sowie vier Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz, um den Großbrand im Gebäude der Handelsakademie in Salzburg-Lehen zu bekämpfen.

Diese Zahlen nannte Branddirektor Reinhold Ortler: "Allein von den zirka 180 freiwilligen Feuerwehrleuten in der Stadt waren 90 im Einsatz. ...