Video: Nach Starkregen in Salzburg: Gemeinde Rußbach ist abgeschnitten - Straße könnte wochenlang zu bleiben

80 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter sind in den vergangenen Stunden teilweise im Nordstau der Alpen gefallen. In der Tennengauer Gemeinde Rußbach am Paß Gschütt ist Montagfrüh Zivilschutzalarm ausgerufen worden. Starke Regenfälle hatten den Rußbach über die Ufer treten lassen.

