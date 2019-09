Nach einer riesigen Steinlawine mit einem Toten und zwei Schwerverletzten in Kaprun am Mittwoch hat sich Landesgeologe Rainer Braunstingl ein Bild von der Situation gemacht. Unterdessen taucht die Frage auf: Können die Gesteinsmassen auch in die Stauseen stürzen?

