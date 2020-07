Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Montagabend auf der B 156 im Gemeindegebiet von Nußdorf gekommen. Die Kollision forderte drei Verletzte.

Zu dem Unfall war es nach Angaben der Polizei gegen 18.45 Uhr gekommen. Ein aus dem Landkreis Altötting (Bayern) stammender 81-jähriger Mann hatte aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich gegen den Wagen einer entgegenkommenden 23-jährigen Frau aus dem Flachgau.

Durch den Anprall wurde das Fahrzeug des Unfalllenkers wieder auf den rechten Fahrstreifen zurückgeschleudert und überschlug sich in weiterer Folge mehrmals. Das Fahrzeug kam nach zirka 50 Metern auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Unfalllenker und seine mitfahrende ebenfalls 81-jährige Ehefrau wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Der betagte Mann musste nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Uni-Klinikum Salzburg geflogen werden. Die Ehefrau kam in das UKH Salzburg. Die junge Flachgauerin kam glimpflicher davon, mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde sie in das KH Oberndorf eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die B156 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme bzw. der Aufräumungsarbeiten durch die Freiwilligen Feuerwehren Nußdorf und Anthering für zwei Stunden total gesperrt.

Quelle: SN