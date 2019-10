Sebastian Butzi vertritt Österreich bei der Pasta-WM in Paris. Daumen drücken werden ihm seine Chefs, die Spitzenköche Karl und Rudi Obauer.

Es geht alles sehr schnell. Sebastian Butzi lässt die extradünnen Spaghetti in den Kochtopf gleiten, dann steht er an der Pfanne, wo er kleine Stücke von geräuchertem Saibling in Fischfond erhitzt. Später kommen klein geschnittene Erbsenschoten und Petersilie dazu. Die ...