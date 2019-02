Schüler des Werkschulheims Felbertal bauen in einem Kurs selbst Ski. Ex-Skirennläufer Thomas Stangassinger ließ sich interessiert alle Schritte zeigen und brachte ganz besondere Ski mit.

Schon nach wenigen Minuten war Thomas Stangassinger die Begeisterung anzusehen. Was die Schüler des Werkschulheims Felbertal handwerklich leisten, hinterließ Eindruck. Sehr detailliert erkundigte sich der Ex-Skirennläufer bei einem Besuch am Mittwoch, wie die Jugendlichen selbst Ski herstellen - und wollte sie am liebsten gleich zum Probefahren mitnehmen. Gut gelaunt zeigte er auch ein Paar her, das er mitgebracht hatte: seine zwei Meter langen Ski, mit denen er 1994 im norwegischen Lillehammer Slalom-Olympiasieger wurde. Ob diese noch einsatzfähig seien? "Dazu bräuchte es doch eine gewisse Portion Mut", meinte der Halleiner lachend.