Die Mauracher-Orgel in der Kollegienkirche wurde seit 150 Jahren nie generalsaniert. Aus Sicherheitsgründen mussten jetzt 14 Pfeifen entfernt werden.

Sie ist ein Schatz, wie es ihn österreichweit kein zweites Mal gibt - die Matthäus-Mauracher-Orgel mit 34 Registern und knapp 2000 Orgelpfeifen in der Kollegienkirche. Seit Jahrzehnten ist eine Generalsanierung überfällig. Sie scheitert am Geld. Mittlerweile ist das Instrument in ...