Nach monatelanger und minutiös geplanter Vorarbeit wurde am Freitagnachmittag am Pass Lueg die zweite der beiden neuen ÖBB-Salzachbrücken mit Erfolg eingehoben. Ein 670 Tonnen schwerer Spezialkran setzte das neue Bauwerk millimetergenau ab. Die ÖBB haben im Bereich Pass Lueg in die neuen Brücken und in die Erneuerung einer Lawinengalerie 11,5 Millionen Euro investiert.

