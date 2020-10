Kellner, Koch, Versicherungsmakler: Paulo Clary von der Salzburger Linie des Grafengeschlechts Clary und Aldringen pfeift auf Status.

Paulo Clary und Aldringen sitzt in der leeren Gaststube des Latschenwirts in Großgmain. Der Spross des früheren österreichischen Adelsgeschlechts Clary und Aldringen ist zu 50 Prozent Gesellschafter des urigen Wirtshauses. "Gerade ist die Situation schwierig, richtig schwierig", sagt er und meint damit den extremen Geschäftsrückgang, den die Coronakrise auch dem Latschenwirt beschert hat. Die Branche sei am Ächzen. Die große Frage sei, wie man mit einem blauen Auge durch Herbst und Winter komme.

Paulo Clary, wie er sich ...