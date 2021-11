Am 18. November startet der Skiort in die Wintersaison. Der Mangel an Arbeitskräften dämpft die Euphorie über den frühen Schnee.

"Was gibt es Schöneres, als jetzt Schnee zu schaufeln", sagte am Donnerstag Altbürgermeister Dieter Kindl vor seinem Hotel Kristall in Obertauern. Rund 30 Zentimeter Schnee sind in der Nacht gefallen und in 14 Tagen ist das Skiopening geplant. "Wir stehen mit Freude in den Startlöchern", sagte auch Klaus Steinlechner, einer der Geschäftsführer der Liftgemeinschaft. Dieser nasse Naturschnee sei jetzt ideal für die Grundlage und kommende Pistenpräparierung. "Jetzt wären noch vier bis fünf Tage mit Minustemperaturen von acht bis zehn Grad ...