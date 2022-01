Video: Pflüge, Salz und Sprengstoff - wie Räumdienste in Salzburg die Schneemassen bewältigen

Viel Neuschnee wird laut Prognose der ZAMG an der Alpennordseite erwartet. In Salzburg sollen die ersten Niederschläge am späten Montagvormittag mit Schneeregen und Schnee einsetzen. Salzburgs Räumdienste laufen schon auf Betriebstemperatur.

